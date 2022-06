Eine Pedelec-Fahrerin hat sich bei einem Sturz in Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Nach Angaben der Polizei war die 47-Jährige am Montagnachmittag vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems von der Straße abgekommen und kopfüber in den Grünstreifen gestürzt. Sie hatte keinen Helm getragen.