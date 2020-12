Die Tübinger Sporthalle, die Paul-Horn-Arena, wird seit Samstag zu einem Corona-Impfzentrum für die Region umgebaut. Die Arbeiten sollen noch vor Weihnachten abgeschlossen sein.

Die Paul-Horn-Arena, in der normalerweise auch die Zweitliga-Basketballer Tigers spielen, wurde bereits leergeräumt. Der Parkettboden, die Metallgeländer und alle Sportgeräte wurden in ein Lager gebracht. Die Räumung hat über 10.000 Euro gekostet, so Hallen-Geschäftsführerin Claudia Platzwahl.

Für Impfung in verschiedene Bereiche aufgeteilt

Ab dieser Woche wird ein neuer Boden verlegt und die Halle wird in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Die Paul-Horn-Arena sei wegen ihrer Größe und der guten Lage schnell als Ort für das neue Impfzentrum ausgewählt worden, so Platzwahl. Geplant ist, dass man sich dort schon im Januar impfen lassen kann. Die Basketballer Tübinger Tigers, die in dieser Zeit ihre Halle verlieren, können in die Rottenburger Volksbank-Arena ausweichen.