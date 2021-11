Corona-Patient in Uniklinik Freiburg verlegt

Ein Corona-Patient ist am Sonntag vom Klinikum Freudenstadt per Hubschrauber ins Uni-Klinikum Freiburg geflogen worden. Aus Kapazitätsgründen, teilte das Klinikum Freudenstadt mit. Der Patient musste frisch intubiert, also beatmet werden. Wir sind froh, dass wir ihn zumindest in einer Klinik in der Region unterbringen konnten, heißt es in einer Pressemitteilung. Leider sei aktuell die Situation auf der Intensivstation noch schlimmer, als es viele Wissenschaftler und Ärzte befürchtet hätten, so der Freudenstädter Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin Gunter Kaißling. Er appelliert dringend an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag in Freudenstadt laut Landesgesundheitsamt am Sonntag vergleichsweise hoch, bei 719.