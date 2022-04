Holzelfingen gestaltet eigenen Passionsweg als Spaziergang an Ostern

per Mail teilen

In Holzelfingen (Kreis Reutlingen) haben viele Leute gemeinsam einen originellen Passionsweg gebaut. Er ist auch gut als Spaziergang in der luftigen Höhe der Alb geeignet.

Die Evangelische Kirchengemeinde hat gerufen und alle haben mitgemacht - so könnte man, etwas übertrieben, schreiben. Tatsache ist, dass die elf Stationen des Holzelfinger Passionsspazierganges auch etwa von der Methodistischen Kirche, Kindern und Privatpersonen geschaffen wurden.

Die Fußwaschung und die Salbung Jesu oder Erkenne Dich selbst!

Vor der Methodistischen Kirche steht ein dreiteiliger Spiegel. Er ermuntert wie von selbst dazu, dass man hineinschaut und im Idealfall über sich selbst, vor allem über den eigenen Glauben nachdenkt. Vor einem Privathaus stehen Krug und Waschschüssel bereit. Ohne Wasser. Sie sind symbolisch gemeint.

Holzelfinger Passionsweg: Die Salbung Jesu oder Erkenne dich selbst SWR

Das Kreuz bei der Rapunzellinde

Einer schönsten Plätze Holzelfingens ist der Aussichtspunkt bei der Rapunzellinde. Ihm ist das wichtigste Symbol des katholischen Glaubens vorbehalten: das Kreuz. Hier ist es aus zwei eisernen Stücken, verzinkt und verrostet. Die Körperlinien des Mannes am Kreuz sind mit dem Laser ausgeschnitten. Mit seinen zwei Ebenen wirkt das Kreuz räumlich, ziemlich groß und dennoch eher zart als grob. Es ist das gelungenste Kunstwerk auf dem Passionsweg, geschaffen von Holzelfinger Betrieben.

Das Kreuz bei der Rapunzellinde hat die schönste Aussicht. SWR

Maria weint und Jesus geht in die Welt

Die Passionsgeschichte ist ein Auf und Nieder, sie ist ungebrochen dramatisch. Geht man am Hang des Berges über Holzelfingen auf einem Fußpfad weiter, begegnet man Maria, die um ihren Sohn trauert. Von weiter weg sieht die lebensgroße Puppe auf der Ruhebank ziemlich echt aus. Als optischer Höhepunkt und emotionale Erlösung aus der Trauer wirkt die zweite große, verzinkte Christusfigur, schier schwebend in der Höhe. Christi Himmelfahrt nach vierzig Tagen! "Jesus geht in die Welt" haben die Macher des Holzelfinger Passionswegs die Figur auf dem über Lichtenstein-Unterhausen gelegenen luftigen Platz mit enormem Fernblick genannt.