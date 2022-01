per Mail teilen

Ein junger Mann hat am Montagmorgen in Reutlingen auf offener Straße einen Passanten mit einem Messer schwer verletzt. Laut Polizei waren der 21-Jährige und sein 50-jähriges Opfer zu Fuß in Reutlingen unterwegs. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde jedoch kurze Zeit später mit dem Geldbeutel des Opfers gefasst. Er soll wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und besonders schweren Raubs dem Haftrichter vorgeführt werden.