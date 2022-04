Anhörung im Parteiausschlussverfahren Palmer Ende April

Die Anhörung im Parteiausschluss-Verfahren der Grünen gegen Tübingens Oberbürgermeister Palmer findet am 23. April in der Stuttgarter Landesgeschäftsstelle statt. Das sagte eine Sprecherin des Landesverbands dem SWR auf Anfrage. Die Grünen wollen Palmer unter anderem aus ihrer Partei ausschließen, weil er sich mehrfach provokant in sozialen Medien geäußert hatte. Palmers Anwalt Rezzo Schlauch hatte das Schiedsgericht im Vorfeld aufgefordert, den Antrag abzuweisen. Der Grüne Landesvorstand würde Palmers Verdienste ignorieren. Ein Landesparteitag hatte Anfang Mai 2021 beschlossen, ein Parteiordnungsverfahren gegen den umstrittenen Rathauschef anzustrengen. Das Verfahren ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil im Herbst in Tübingen die Wahl des Oberbürgermeisters ansteht. Der 49-jährige Palmer will als unabhängiger Kandidat antreten. Am Sonntag wollen die Grünen bei einer Urwahl einen Kandidaten küren. Beworben hat sich nur die Tübinger Kreisrätin Ulrike Baumgärtner.