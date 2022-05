Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat am Montag am Hauptbahnhof in Horb (Kreis Freudenstadt) eine Panzergranate gesprengt. Die Munition war bei Arbeiten an einem neuen Stellwerk entdeckt worden. Das Gebiet um den Fundort war am Nachmittag weiträumig abgesperrt worden. Der Zugverkehr zwischen Horb und Neckarhausen war für einige Stunden unterbrochen.