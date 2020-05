per Mail teilen

Nach seinen Äußerungen zu älteren Corona-Patienten wird der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) massiv bedroht. Hundert Bedrohungsmails hat er nun der Tübinger Staatsanwaltschaft übergeben.

Er gehöre "gelyncht" und möge "hoffentlich an Corona verrecken". Seit vergangener Woche ist eine Flut von Mails, Briefen und Drohanrufen im Tübinger Rathaus eingegangen, bestätigte Boris Palmer gegenüber dem SWR.

Auch Drohungen gegen Rathausmitarbeiter

Weil auch Rathausmitarbeiter bedroht und beleidigt wurden, gingen sie nicht mehr ans Telefon. An ihn persönlich adressierte Post öffneten sie nicht mehr, sondern legten sie in seinem Büro ab. Auch Palmers Mutter und andere Familienmitglieder würden massiv bedroht. Palmer hat nun hundert E-Mails und Briefe an die Tübinger Staatsanwaltschaft übergeben.

Geldstrafe oder Haft

Manche Absender hätten ihm unter ihrem echten Namen geschrieben. Für sie könnte es teuer werden. Das Gesetz sieht empfindliche Geldstrafen oder sogar Haft bis zu einem Jahr vor, wenn man einem Menschen ein Verbrechen androht.