Tübingens Oberbürgermeister Palmer könnte sich vorstellen, die Regeln für Corona-Schnelltests in der Innenstadt zu ändern. So nämlich, dass Gäste sich nicht mehr testen lassen könnten.

Seit rund einer Woche läuft in Tübingen das Modellprojekt "Öffnen mit Sicherheit". Das heißt: Wer an einer der Teststationen einen Schnelltest macht, darf in Geschäften shoppen und ins Kino oder Theater gehen. Auch die Außenbereiche von Restaurants und Bars dürfen öffnen.

Die steigenden Inzidenzzahlen im Landkreis bezieht Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) auf die höheren Inzidenzen in Nachbarstädten - "das hat also mit unserem Öffnungsprojekt offensichtlich nichts zu tun", sagte Palmer am Montagabend im SWR. So lange man bezüglich der Infektionszahlen im Vergleich mit den Städten und Kreisen, die ihre Geschäfte schließen müssen, gut abschneide, gebe es keinen Grund das Projekt abzubrechen, so Palmer weiter.

Modellstadt Tübingen: Tests bald nur noch für Einheimische?

Das Öffnungsprojekt zieht auch Menschen aus anderen Landkreisen und Bundesländern an, bei denen noch mehr Beschränkungen gelten. Auch sie dürfen sich aktuell in Tübingen testen lassen - und alle Angebote wahrnehmen.

Was die Fehlerquote der Tests angeht, hat Palmer keine Bedenken - obwohl es zuletzt mehrere falsch-positive Schnelltestergebnisse im Rahmen des Projekts gab: "Falsch-positive Tests sind nur ein Grund für eine Entschuldung, bei Menschen, denen wir unnötigen Schreck eingejagt haben. Das ist ja mehr Vorsicht, nicht zu wenig."

Hintergrund ist, dass es bei der Durchführung der Corona-Schnelltests in Tübingen zu Problemen gekommen ist. Wie der Betreiber von zwei Schnelltest-Ständen mitteilte, seien von 2.000 getesteten Menschen 25 in die Isolation geschickt worden, obwohl sie möglicherweise gar nicht Corona-positiv waren. Grund sind laut der Kern Medical GmbH zu niedrigen Temperaturen - sowohl beim eigentlichen Test als auch bei dessen Auswertung.

Testmöglichkeiten nur noch für Menschen aus dem Landkreis?

Palmer könnte sich allerdings vorstellen, die Testmöglichkeiten der Stadt auf Menschen aus dem Landkreis Tübingen zu beschränken. Im Deutschlandfunk betonte Palmer, man werde reagieren, wenn es nötig werde.

Konkret hieße das für Gäste dann, dass sie auch nicht mehr in Tübingen shoppen oder zu Kulturveranstaltungen gehen könnten. Denn rein kommt nur, wer ein negatives Testergebnis auf einem Testzertifikat der Stadt Tübingen vorweisen kann.

Modellstadt-Projekt läuft noch bis Anfang April

Die Uni Tübingen begleitet das Modellstadt-Projekt. Es läuft noch rund zwei Wochen lang - bis zum 4. April. Bis dahin können etwa Kinos wieder Besucherinnen und Besucher empfangen.

Das wurde am Wochenende in Tübingen schon gut angenommen: Dort waren die Kinosäle ausverkauft - und das, obwohl die meisten Filme aus dem letzten Jahr sind.

Gewinn machen die Kinos allerdings trotz ausverkaufter Säle nicht, wie ein Kinochef aus Tübingen dem SWR mitteilte. Denn obwohl die Besucher alle einen Schnelltest machen müssen, dürfen die Kinos nur rund ein Viertel der Plätze in den Sälen besetzen.