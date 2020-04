Nach Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) plant auch Tübingen die Einführung einer Maskenpflicht. Unterstützung erhält Oberbürgermeister Palmer von Sozialminister Lucha (Grüne).

Die Zustimmung des Gemeinderates sei nicht erforderlich, so eine Sprecherin der Stadt. Die Verwaltung könne dies selbstständig beschließen. Sie will spätestens nächste Woche über die Einführung einer Maskenpflicht entscheiden.

Maskenpflicht in Bussen geplant

Laut Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) sollen die Menschen in Bussen und in Gebäuden mit viel Publikumsverkehr wie beispielsweise Läden, Bibliotheken und Rathäusern einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Freien dagegen soll eine Maske nicht zur Pflicht werden.

Auch Sozialminister für Maskenpflicht

Wie die Maskenpflicht kontrolliert wird und ob es auch genügt, das Gesicht mit einem Tuch zu bedecken, sei noch offen. Die Stadt Tübingen lässt diese Woche an alle Bürger ab Jahrgang 1954 kostenlos 15.000 Stoffmasken verteilen. Inzwischen hat sich auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) für eine Maskenpflicht ausgesprochen.

Dauer 0:23 min Lucha für Maskenpflicht in Baden-Württemberg Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat sich für eine Maskenpflicht in Baden-Württemberg ausgesprochen. Im Interview erklärt er seine Überlegungen sowie das weitere Vorgehen.

Mundschutzpflicht in Jena und Wolfsburg

In Baden-Württemberg gilt bereits in den Städten Sulz am Neckar und Kirchheim unter Teck eine Maskenpflicht. In Thüringen hat Jena eine Mundschutzpflicht eingeführt. In Wolfsburg in Niedersachsen gilt dies seit diesem Montag. In Sachsen muss seit Montag beim Einkauf und im Nahverkehr ein Mund-Nasen-Schutz oder Schal getragen werden. In Mecklenburg-Vorpommern gilt dies vom 27. April an im Nahverkehr. Bayern will kommende Woche als drittes Bundesland das Tragen einer Maske in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr vorschreiben.