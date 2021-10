Palmer sieht neue Chance für OB-Kandidatur

per Mail teilen

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) lobt die Entscheidung der Tübinger Grünen, die Mitglieder per Urwahl über die Kandidatur bei der Neuwahl des Stadtoberhauptes im kommenden Jahr abstimmen zu lassen. Der Beschluss des Stadtverbands sei klug und richtig, so Palmer. Er wertet das auch als persönlichen Vorteil. Der grüne Stadtverband hatte angekündigt, ihn bei der Wahl nicht mehr zu unterstützen. In der Urwahl sieht Palmer die Chance, sich für diese Unterstützung zu bewerben. Eine Konkurrentin hat sich schon gemeldet. Die Ortsvorsteherin von Tübingen-Weilheim, Ulrike Baumgärtner, möchte als grüne OB-Kandidatin antreten.