Tübingens OB Palmer hat sich für eine Notzulassung des Curevac-Impfstoffes ausgesprochen. Dadurch ließe sich Zeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewinnen. An Kanzlerin Merkel richtet er eine klare Botschaft.

Mit einer Notzulassung könne der Curevac-Impfstoff vier bis sechs Wochen früher zum Einsatz kommen, sagte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Dienstag im Fernsehsender Phoenix. Wegen der Impfstoff-Knappheit sei eine rasche Genehmigung des Impfstoffs des dort ansässigen Bio-Pharma-Unternehmens nötig. Der Tübinger Impfstoff sei sicher, durchgetestet und vielleicht sogar besser als der Impfstoff von Biontech, der auf demselben Wirkprinzip beruhe.

Der Impfstoff wird von Curevac derzeit noch entwickelt. Er basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannter "messenger RNA" (Boten-RNA). Curevac hofft, seinen Corona-Impfstoff noch in diesem Sommer einsetzen zu können.

Palmer: Nicht nur Grundrechte einschränken

Er könne nicht die Vorteile erkennen, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) genannt worden seien, wonach Deutschland bislang aus gutem Grund auf eine Notzulassung verzichtet habe, wunderte sich der streitbare Tübinger Oberbürgermeister. Er würde deshalb das Risiko eingehen, den Impfstoff zuzulassen.

"Wer sich so viel traut bei der Einschränkung von Grundrechten, könnte auch Abstriche bei bürokratischen Vorschriften oder beim Datenschutz machen." Boris Palmer (Grüne), OB Tübingen

Palmer verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Notstandsgesetzgebung. Mit Bezug auf diese könne man sich auch eine Notzulassung für einen Impfstoff leisten.

Stadt zahlt Schnelltests für Schulen

Palmer sprach sich außerdem für mehr Schnelltests aus. Tübingen übernehme jetzt die Kosten für Schnelltests in Abschlussklassen der Schulen oder an Kitas. Das seien Ausgaben, die eigentlich Bund und Länder übernehmen müssten, so Palmer.

"In der Pandemie können wir es uns nicht leisten, uns selbst im Weg zu stehen." Boris Palmer (Grüne), OB Tübingen

Kritik übte der Bürgermeister auch an den weiterhin bestehenden Hemmnissen bei Schnelltests. Während es in Österreich bereits Schnelltests gebe, die jeder Bürger selbst verwenden könne, seien die in Deutschland noch nicht erlaubt.

Der Lockdown soll nach Meinung Palmers nicht verlängert werden: Schon jetzt würden sich Schäden potenzieren. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture-alliance/dpa / Sebastian Gollnow

Palmer gegen längeren Lockdown

Der Tübinger Rathauschef wandte sich auch gegen Vorschläge für einen längeren Lockdown, denn schon jetzt würden sich Schäden potenzieren. "Wir brauchen jetzt gute Öffnungskonzepte und können nicht bis Mai alle im Lockdown 'rumwurschteln'."

Boris Palmer ist zwar Mitglied der Grünen, gilt dort aber weitgehend isoliert. Wiederannäherungsversuche nach einer umstrittenen Äußerung im vergangenen Jahr scheiterten. Ministerpräsident und Parteifreund Winfried Kretschmann hatte ihn vor zwei Wochen als "selbsternannten Virologen" bezeichnet.