Parteiausschluss-Verfahren Palmer erst Ende April

Das Parteiordnungs-Verfahren gegen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) soll nun doch erst nach Ostern beginnen. Ursprünglich war März angedacht. Schon seit Monaten steht für die Grünen fest: Sie wollen Palmer aus ihrer Partei ausschließen. Unter anderem, weil Palmer in Facebook-Posts provoziert hatte. Dafür wird es eine Anhörung vor dem Landesschiedsgericht geben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die vorgesehene Anhörung nun doch erst nach Ostern stattfinden, also Mitte oder Ende April. Palmers Anwalt Rezzo Schlauch habe bereits eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben, sagte eine Sprecherin der Grünen am Freitag. Im Herbst steht in Tübingen die Wahl des Oberbürgermeisters an. Boris Palmer will nach zwei Amtsperioden noch einmal antreten - dieses Mal aber als unabhängiger Kandidat.