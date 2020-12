per Mail teilen

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer kritisiert die aktuellen Billigangebote für Flugtickets. Die Fluggesellschaft Ryan Air etwa bietet derzeit Flüge von mehreren deutschen Flughäfen für fünf Euro an, unter anderem nach London, Barcelona, Malaga, Mailand und Marokko. Palmer schreibt dazu im Internet, es seien Tickets für Flüge in viele schöne Risikogebiete. Eines müsse klar sein: Wer sowas buche, brauche sich über Quarantäne bei der Rückkehr nicht zu wundern. Von der Umweltsauerei solcher Preise, so Palmer, müsse man gar nicht reden.