Nach seinen jüngsten Äußerungen in der Corona-Krise hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) den Bogen überspannt und seine Partei gegen sich aufgebracht. In einer Sitzung hat das Führungspersonal in Baden-Württemberg nun einen deutlichen Entschluss gefasst.

Der Landesvorstand der Grünen Baden-Württemberg hat den umstrittenen Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zum Parteiaustritt aufgefordert. Man behalte sich auch ein Parteiordnungsverfahren vor, teilte der Landesvorstand am Freitagabend in Stuttgart mit. Beschluss Landesvorstand @GrueneBW "Der Landesvorstand erwartet, dass Boris Palmer unsere Partei verlässt. Wir behalten uns ein Parteiordnungsverfahren vor." https://t.co/g6VIW0AG1E Alexander Salomon, Twitter, 8.5.2020, 21:20 Uhr Die BW-Grünen kritisierten abermals Palmers Auftreten, das der "persönlichen Profilierung" diene. "Boris Palmer agiert systematisch gegen unsere Partei, indem er sich mit seinen Äußerungen gegen politische Werte und politische Grundsätze unserer Partei stellt", heißt es im Beschluss, der bei Twitter veröffentlicht wurde. Man erwarte von ihm, die Partei zu verlassen. Der Beschluss sei einstimmig gefasst worden. Der Landesvorstand hatte seit dem Nachmittag über mögliche Ordnungsmaßnahmen gegen Palmer beraten. Unmittelbar nach der Verkündung meldete sich der 47-Jährige über seinen Facebook-Account und teilte mit, nicht aus der Partei austreten zu wollen. Er bezog erneut Stellung gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und stellte klar, den Antrag auf einen Parteiausschluss für unbegründet zu halten. @Warum ich nicht austreten werde Liebe Mitglieder des Landesvorstands Baden-Württemberg, Liebe Mitglieder des...Gepostet von Boris Palmer am Freitag, 8. Mai 2020 Boris, Facebook Debatte um jüngste Äußerung des Tübinger OB Jüngster Anlass für die Beratungen ist eine Äußerung des Grünen-Politikers zum Umgang mit Corona-Patienten. Er hatte in einem Interview gesagt: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Grünen-Mitglieder machten sich daraufhin für einen Parteiausschluss stark, weshalb Palmer sich enttäuscht zeigte. Palmer rechtfertigte seine Aussage mit der Sorge um armutsbedrohte Kinder vor allem in Entwicklungsländern, deren Leben durch die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns bedroht sei. Er sagte außerdem im SWR: "Ich habe mit meinen Äußerungen ausschließlich Grüne-Grundwerte, vor allem den der internationalen Solidarität, hochgehalten." Keine Unterstützung seitens der Grünen Am vergangenen Montag entzog ihm die Grünen-Parteispitze in Berlin jegliche Unterstützung. Ähnlich äußerte sich die Landesvorstand. Sollte Palmer im Jahr 2022 in Tübingen zur Wiederwahl antreten, darf er auf keine Hilfe seiner Partei mehr hoffen. Ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn gilt aber als unwahrscheinlich. Die Berliner Parteispitze hatte wiederholt erklärt, dass solche Verfahren generell enorm schwierig und wenig erfolgversprechend seien. Klar sei aber auch, dass es bei vielen Grünen keine Bereitschaft mehr gebe, Palmer zu unterstützen. Letztlich müsse die Tübinger Stadtgesellschaft entscheiden, ob sie Palmer weiter als Oberbürgermeister haben wolle. Palmer bekommt nun nach eigenen Angaben Morddrohungen wegen seiner umstrittenen Äußerung zum Umgang mit Corona-Patienten. Er hat die Staatsanwaltschaft bereits eingeschaltet und die Polizei prüft, ob und wie Palmer geschützt werden muss. FDP-Landeschef Michael Theurer verurteilte die Drohungen: "Es gibt keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Morddrohungen." Palmer machte schon häufiger von sich reden Im Frühjahr 2019 störte sich Palmer an einer Kampagne der Bahn. Das Unternehmen warb auf seiner Internetseite mit Bildern von Reisenden mit unterschiedlichen Hautfarben. "Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die 'Deutsche Bahn' die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat', schrieb er. Palmer hielt den Anteil der Menschen mit dunkler Hautfarbe auf den Bildern für überrepräsentiert. Ein Jahr zuvor, 2018, war Palmer nachts mit einem Studenten aneinander geraten. Der OB erklärte, der Student habe ihn beschimpft und sich laut und aggressiv verhalten. Der Student gab an, dass Palmer ihn und seine Begleiterin bedrängt hatte. Auch Ende 2015 brachte Palmer seine Partei wiederholt in Rage, weil er in der Flüchtlingskrise erklärte, dass Deutschland seine Belastungsgrenzen überschreite. "Logistisch und organisatorisch sind wir eindeutig über dem Limit und produzieren nur noch Notlösungen." Zu diesem Thema veröffentlichte er auch kurz vor der Bundestagswahl 2017 ein Buch, das es auf die Bestsellerliste schaffte.