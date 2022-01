Tübinger OB Palmer tritt als unabhängiger Kandidat für dritte Amtszeit an

Innerhalb weniger Tage war das Fundament für eine erneute Kandidatur gelegt worden, jetzt hat es der Amtsinhaber offiziell gemacht: Boris Palmer will weiter Oberbürgermeister von Tübingen bleiben.

Der amtierende Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) wird bei der Oberbürgermeisterwahl im Herbst erneut kandidieren. Das bestätigte er dem SWR.

Oberbürgermeister in Tübingen zu sein, sei für ihn das schönste Amt, das er sich denken könne, so Palmer. Er habe sich vor 30 Jahren als Student in die Stadt verliebt und wolle nicht mehr weg.

68 Prozent Zustimmung in Tübingen?

Er habe Daten aus einer repräsentativen Umfrage, die er selber in Auftrag gegeben habe. Diese zeigten, dass 68 Prozent der Tübinger mit seiner Arbeit zufrieden seien, so Palmer. Deswegen sei er zuversichtlich, dass die Wertschätzung für das, was in Tübingen in den letzten Jahren erreicht wurde, über den nächsten Wahltag hinweg tragen könnte.

Diese Umfrage ist einer der Stützpfeiler für seine Kandidatur. Zusätzlich bekam er viel Zuspruch aus der Bevölkerung – sei es direkt oder über das Internet. Dort hatten Palmer-Befürworter eine Liste eröffnet, in die sich Unterstützer eintragen können. Hunderte haben dies bereits getan.

Bürger spendeten Geld für Palmers Wahlkampf

Der zweite Stützpfeiler für Palmers Kandidatur ist ein Spendenkonto, das er selbst am vergangenen Montag eröffnet hat. Auf dieses Konto können Bürgerinnen und Bürger Geld für Palmers Wahlkampf einzahlen. Unterstützung, die er dringend braucht, denn für einen OB-Wahlkampf in Tübingen müssen rund 100.000 Euro Kosten veranschlagt werden. Die Summe kam in nur sechs Tagen zusammen. Was Palmer nach eigenen Angaben besonders freut, ist, dass es keine Großspenden seien, sondern dass rund 1.000 Bürger Einzelspenden gemacht hätten.

„Das ist fast noch wichtiger als der Eurobetrag – dass so viele Menschen sich mit ihrem Geld dafür einsetzen, dass ich nochmal antreten kann.“

Für die Grünen wollte Palmer nicht mehr kandidieren

Der 49-Jährige hatte kürzlich angekündigt, bei der OB-Wahl seiner Stadt im Herbst nicht mehr als Kandidat der Grünen antreten zu wollen - wegen seines möglichen Rauswurfs aus der Partei.

Palmer hatte sich in den vergangenen Jahren wiederholt abfällig über Migranten geäußert und die Partei auch durch andere Provokationen gegen sich aufgebracht. Deshalb läuft er ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Keine gute Voraussetzung für eine erneute Kandidatur für die Grünen.

Tübinger Grüne bestimmen OB-Kandidaten per Urwahl

Der Streit um Boris Palmer hat die Grünen gespalten, nicht nur in Tübingen. Der Stadtverband der Tübinger Grünen wollte die Wogen glätten, indem er im Frühjahr per Urwahl einen Kandidaten oder eine Kandidatin kürt. Demokratisch legitimiert. Unangreifbar. Doch seit zwei Wochen ist klar: daraus wird nichts. Palmer erklärte, er wolle sich der Urwahl nicht stellen, weil ja das Parteiausschlussverfahren gegen ihn laufe. Er könne sich ja schlecht von einer Partei nominieren lassen, die ihn los haben wolle.

Palmer kandidiert als unabhängiger Kandidat in Tübingen

Jetzt hat er den lange erwarteten zweiten Schritt getan und seine unabhängige Kandidatur erklärt. Es könnte also gut und gerne zwei Kandidaten mit Grünem Parteibuch geben bei der Tübinger OB-Wahl im Herbst. Eine oder einen, der die Partei hinter sich hat. Die Ortsvorsteherin im Tübinger Stadtteil Weilheim, Ulrike Baumgärtner, hat dazu bereits ihren Hut in den Ring geworfen.

Und Palmer als unabhängigen Grünen, den aber natürlich viele Grüne weiter unterstützen. Denn: Auf dem Landesparteitag im Mai hatte es zwar eine deutliche Mehrheit für das Parteiausschlussverfahren gegen den schwierigen und deshalb umstrittenen Tübinger Oberbürgermeister gegeben. Doch in Tübingen hat der überaus erfolgreiche OB nach wie vor viele Unterstützer bei den Grünen und darüber hinaus.