Palmer fordert Impfpflicht ab 50

per Mail teilen

Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer hat sich am Dienstagabend in der ZDF-Sendung Markus Lanz erneut für eine Impfpflicht ausgesprochen. Er kritisierte die unterschiedlichen Corona-Regelungen der einzelnen Bundesländer scharf. Er habe "die Schnauze voll" vom Corona-Bürokratismus. Kein Mensch verstehe noch die aktuellen Regeln. Deshalb plädierte Palmer für eine Impfpflicht ab dem Alter von 50, denn 90 Prozent der Corona-Patienten in Kliniken seien 50 oder älter. Dann gebe es keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr, es könne Schluss sein mit allen Einschränkungen.