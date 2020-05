Nach seinen umstrittenen Äußerungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie, hat Tübingens OB Palmer erneut um Entschuldigung gebeten. Er hat einen offenen Brief an alle Bürger Tübingens geschrieben.

Im Sat.1-Frühstücksfernsehen hatte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) am Dienstag eine Lockerung der Corona-Auflagen gefordert und dabei erklärt: "Ich sag es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Es müsse unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen für Junge und Ältere geben.

Es folgte eine Welle der Empörung, auch aus seiner eigenen Partei wurde der Oberbürgermeister hart kritisiert. Auch Ministerpräsident und Parteifreund Winfried Kretschmann sprach davon, dass sich Palmer "verrannt" habe. Schließlich ruderte Palmer zurück und relativierte seine Wortwahl. "Niemals würde ich älteren oder kranken Menschen das Recht zu leben absprechen", sagte er am Dienstagabend. Falls er sich "da missverständlich oder forsch ausgedrückt" habe, tue es ihm leid.

"Fürchterliche Formulierung"

Seine Bitte um Entschuldigung bekräftigte er nun erneut. In einem Brief, der auf der Homepage der Stadt und auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde, heißt es unter anderem: "Ein von mir in einem Live-Interview frei formulierter Satz hat bei vielen Menschen in unserer Stadt und im gesamten Land für große Verärgerung und Verletzung gesorgt." Die Formulierung sei fürchterlich gewesen: "Ich hätte diesen Satz so nicht sagen dürfen, da er viele Menschen verletzt oder verängstigt hat. Für diese ungewollte Wirkungen will ich mich ausdrücklich entschuldigen."

@Corona Liebe Tübingerinnen und Tübinger, ein von mir in einem Live-Interview frei formulierter Satz hat bei vielen...Gepostet von Boris Palmer am Donnerstag, 30. April 2020 Boris, Facebook

Er habe ausdrücklich nicht über die Wertigkeit von Leben urteilen wollen. Auch Senioren oder Menschen mit Vorerkrankungen müssten bestmöglich geschützt werden.

Gleichzeitig betonte er aber, dass der Weg der Krisenbewältigung "zur Diskussion" gestellt werden müsse, weil eine neue "Weltwirtschaftskrise" drohe. Der Oberbürgermeister empfiehlt daher, die Corona-Einschränkungen für jüngere Menschen schrittweise wieder zu lockern, für die Alten allerdings vorerst beizubehalten, um sie bestmöglich zu schützen.

OB immer wieder mit umstrittenen Äußerungen

Palmer stand in den vergangenen Jahren wiederholt wegen provokanter Äußerungen in der Kritik. Es ist das erste Mal, dass er sich ausdrücklich entschuldigt hat.