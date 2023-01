Ein Anhänger mit Paketen von DHL ist auf schneeglatter Straße zwischen Bad Peterstal-Griesbach und Freudenstadt umgekippt. Die B28 bei der Schwarzwaldhochstraße war gesperrt.

Auf der B28 haben die Polizei und ein Bergungsteam in der Nacht den umgestürzten Anhänger eines Paketlasters aufgerichtet. Die Straße zwischen Bad Peterstal-Griesbach im Ortenaukreis und Freudenstadt war deswegen bis 7:30 Uhr teilweise voll gesperrt. Der Laster von DHL war laut Polizei gegen 1 Uhr in der Nacht auf schneeglatter Straße ins Rutschen gekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Der mit Paketen voll beladene zehn Tonnen schwere Anhänger kippte daraufhin um und blieb auf der Seite liegen.

SWR-Reporterin Sarah Beschorner:

Aufwändige Bergung mit Kran

Den Unfall meldete der Fahrer selbst. Er blieb nach Polizeiangaben unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro. Wegen der laut Bergungsleiter aufwändigen Räumung war die Straße in Richtung Bad Peterstal-Griesbach für mehrere Stunden gesperrt. Die Pakete wurden umgeladen, der Anhänger mit einem Kran aufgerichtet und abgeschleppt. Aufgrund der Witterung hat es im gesamten Nordschwarzwald in der Nacht vermehrt kleinere Unfälle gegeben. Die Straßenmeistereien sind derzeit im Einsatz.