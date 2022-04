Zwei Jahre lang war wegen Corona Pause. Dieses Jahr soll es in Albstadt-Ebingen wieder einen Osterbrunnen geben. Die Albstädter Vereine stecken mitten in den Vorbereitungen. In einer Garage entstehen einzelne Kranzstücke. Vor Ostern sollen sie dann am Marktbrunnen in der Ebinger Innenstadt zu einem Gesamtkunstwerk zusammengesetzt und mit Eiern und Bändern geschmückt werden.