Ostermarsch auch bei Rüstungsfirma

Am Karsamstag sind wieder Ostermärsche in der Region geplant. Tübinger Gruppen und Organisationen fahren gemeinsam nach Stuttgart. In Oberdorf im Kreis Rottweil wollen Demonstrierende zu Rüstungsunternehmen marschieren. Sie fordern ein sofortiges Ende des Krieges in der Ukraine. Vor allem kritisieren sie die Waffenlieferungen aus Deutschland in die Kriegsgebiete und die Pläne zur Aufrüstung der Bundeswehr. In Oberndorf (Kreis Rottweil) ist ab 10 Uhr ein Marsch vom Rüstungsunternehmen "Heckler&Koch" zu "Rheinmetall Waffe Munition" geplant . Das Tübinger Friedensplenum, die Gesellschaft Kultur des Friedens sowie die Tübinger Linke schließen sich dem Stuttgarter Ostermarsch an. Dort soll es einen Radler-Corso geben und eine Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz.