Zum Beginn der Osterferien: Familientag im Landgestüt Marbach

Pferde im Mittelpunkt - in den Osterferien bietet das Landgestüt in Marbach auf der Schwäbischen Alb ein umfangreiches Programm. Am Gründonnerstag gab es einen Familientag.

Strahlende Gesichter und übermütige Fohlen. Gut 400 Kinder, Eltern und Großeltern waren zum ersten Familientag nach Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren gekommen. Bei herrlichem Wetter erhielten sie bei den Führungen zu den Fohlen ausführliche Antworten von den Experten zu Fragen wie: Haben Fohlen Spielkameraden? Und wie schmeckt eigentlich Stutenmilch? Bei der Rundtour durchs Gestüt gab es jede Menge Informationen zur Pferdezucht, aber auch zu Geschichte und Aufgaben des ältesten staatlichen Gestüts Deutschlands in Marbach bei Gomadingen (Kreis Reutlingen). Zuchthengste und Auktionspferde in der Reithalle In der großen Reithalle präsentierte das Gestüt eine Auswahl von altbewährten und neuen Zuchthengsten für Dressur und Springen, sowie Veredler und Sportponys. Nicht nur für Zuchtbegeisterte bot die Frühjahrsvorstellung eine gute Gelegenheit, sich die Hengste noch einmal auf dem Gestütshof in Marbach anzusehen. Außerdem konnte man ein Training der Auktionspferde erleben. Sie werden offiziell am 24. April versteigert. Gestütsleitung freut sich über gute Resonanz Die Leiterin des Gestüts, Astrid von Velsen-Zerweck, jedenfalls war begeistert von der großen Resonanz. Der Familientag sei ein voller Erfolg gewesen. Man will das Angebot schrittweise auf die Zeit vor der Corona-Pandemie anheben. Die Nachfrage sei da, so Velsen-Zerweck. Pferde stehen im Mittelpunkt auf dem Gelände des Landgestüts in Marbach. SWR Harry Röhrle Osterferien-Programm im Gestüt Marbach In den Osterferien finden die Familienführungen zu den Fohlen (mit Voranmeldung) täglich um 10:30 Uhr und die Gestütsführungen (ohne Voranmeldung) täglich um 13:30 und 15 Uhr statt. Der Marbacher Gestüts-Shop hat täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet.