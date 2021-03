Das Ostereimuseum in Sonnenbühl-Erpfingen (Kreis Reutlingen) wird in der Osterzeit wieder seine Schätze zeigen können. Nur etwas anders als sonst. In Sonnenbühl soll es verstreut in Schaufenstern Teile der Ausstellung geben. Den Besuch der Ostereischau kann man dann mit einem kleinen Spaziergang verbinden, so die Sonnenbühler Tourismusleiterin Ulrike Müller. So könne man auch dieses Jahr ein wenig in Osterstimmung kommen.