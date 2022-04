Ostergottesdienst für Geflüchtete aus der Ukraine in Meßstetten

Die orthodoxe Gemeinde Balingen/Albstadt kam in der Nacht zum Sonntag nach Meßstetten, um dort einen Gottesdienst für die Geflüchteten des Ankunftszentrums abzuhalten.

Ostern ist für orthodoxe Christen das wichtigste Fest des Jahres SWR Ghiba

Es sei wichtig, den Menschen in dieser schwierigen Zeit beizustehen, sagte Erzpriester Michael Buk. Deswegen wollte er ihnen ein Osterfest ermöglichen. Insgesamt nahmen rund 120 Gläubige an dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Meßstetten teil. Die Hälfte davon wohnt zurzeit im Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Gottesdienst wurde in vier Sprachen abgehalten: Deutsch, Kirchenslawisch, Georgisch und Ukrainisch.

Trauer und Dankbarkeit

Für orthodoxe Christinnen und Christen ist Ostern das wichtigste Fest des Jahres, vergleichbar mit dem Weihnachtsfest in Deutschland. Dieses Familienfest ohne die Verwandten und Freunde feiern zu müssen, die in der Ukraine geblieben sind, machte einige Geflüchtete traurig. Deswegen war die Dankbarkeit für das gemeinsame Osterfest in Meßstetten groß. Einige bedankten sich sogar mit kleinen Geschenken bei der evangelischen Pfarrerin Susanne Stephan.

Ostermahl mit Kuchen und roten Eiern

Erzpriester Michael Buk segnet die Osterspeisen SWR Ghiba

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es ein großes gemeinsames Ostermahl. Die Speisen wurden erst gesegnet, dann durften sich die Gläubigen an Nudelsalat, Fleisch und Keksen bedienen. Was auf keinen Fall fehlen durfte: die traditionellen roten Ostereier. Die hat die evangelische Kirchengemeinde Meßstetten gefärbt und gespendet, sagte Pfarrerin Susanne Stephan stolz. Sie schätzt den Austausch mit den orthodoxen Christen. Außerdem ganz wichtig: der ukrainische Osterkuchen Kulitsch. Ohne den gäbe es kein Ostern, erklärte Erzpriester Michael Buk. Und weil es schwierig sei im Ankunftszentrum zu backen, wurde die Wohnung eines Priesterkollegen kurzum zur Backstube, sagte er mit einem Schmunzeln.

Weitere gemeinsame Gottesdienste geplant

Es soll laut Erzpriester Michael Buk aber nicht bei der Osterfeier bleiben. Er versucht, weitere Gottesdienste in Meßstetten anzubieten. Außerdem fährt er schon jetzt jeden Sonntag Geflüchtete aus Meßstetten zum orthodoxen Gottesdienst nach Balingen. Das alles macht Michael Buk ehrenamtlich.