Ortsschild von Killer ist wieder da

Das Ortschild von Killer, einem Stadtteil von Burladingen im Zollernalbkreis, war fast eine Woche lang verschwunden. Jetzt ist die gelbe Tafel plötzlich wieder aufgetaucht.

Gerd Schäfer, der Ortsvorsteher von Killer, hat das heiß begehrte Schild am Freitagmorgen vor dem Bürgerhaus gefunden. Dort muss es irgendjemand abgelegt haben - sehr wahrscheinlich die Diebe. Diese hatten von der Stadt Burladingen ein Ultimatum bekommen: Schild zurückbringen oder es gibt eine Anzeige.

Der Ortsvorsteher von Killer hat das Ortsschild am Bürgerhaus gefunden Stadt Burladingen

Ortsschild ist "gesund und munter"

Zeugen hatten die Diebe auf ihren Mofas beobachtet. Einer der beiden soll dabei das gelbe Schild zwischen die Beine geklemmt haben. Jetzt ist die Ortstafel tatsächlich zurück. "Unbeschadet", wie Ortsvorsteher Schäfer sagt.

"Nach fast einer Woche Abstinenz ist unser Ortsschild wieder gesund und munter daheim aufgetaucht."

Ortsschilder zum Anstecken

Schäfer hofft, dass es den Beteiligten eine Lehre war. Der Sachschaden für ein geklautes Schild betrage jedes Mal rund 500 Euro. Es war bereits das 20. Mal, dass jemand das Ortsschild von Killer gestohlen hat.

Das könne laut Schäfer so nicht weiter gehen mit den Beutezügen. Deswegen will Burladingen nun Souvenirs verkaufen: Killer-Ortsschilder in Miniaturausgabe zum Anstecken oder als Magnet.