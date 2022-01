Die Orgel der Marienkirche in Reutlingen wird renoviert

per Mail teilen

Nach über 30 Jahren muss die Orgel in der Reutlinger Marienkirche überholt werden und wird dabei modernisiert und erweitert. Die Kosten dafür werden auf 900.000 Euro geschätzt.

Die große Orgel der Marienkirche wurde 1988/89 gebaut. Schnell erwarb sie sich den Ruf, eine der herausragenden Orgeln Württembergs zu sein. Nach über 30 Jahren muss die Orgel jetzt aber dringend gewartet werden. Dazu müssen alle Pfeifen ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut werden. Allein das kostet rund 150.00 Euro, wie Achim Großmann erzählt. Er organisiert eine Spendenaktion für die Marienkirchenorgel. Das Geld für Renovierung und Erweiterung der Orgel muss nach der Ordnung der Württembergischen Landeskirche durch Spendenmittel aufgebracht werden. Kirchensteuern dürfen dafür nicht verwendet werden.

Neue Klänge sollen dazukommen

Die Elektronik und der Spieltisch der Orgel sind auf dem Stand von vor 30 Jahren. Auch sie sollen auf den neuesten Stand gebracht werden, um die Qualität der hochwertigen Orgel zu erhalten.

Von Hand werden die Verbindungen zwischen Tasten und Pfeifen eingefädelt dege.kommunikation gmbh

Doch dabei soll es nicht bleiben. Ihre klanglichen Möglichkeiten werden erweitert. Im Zuge der Renovierung wird die Orgel um eine vierte Tastatur, ein sogenanntes Manual, erweitert. Außerdem bekommt sie neue Klangfarben wie Klarinette, Oboe oder Flöte, die bei der Orgel Register heißen. Künftig wird die Marienkirchenorgel dann 82 Register haben. Dazu wird ein Teil der Orgel im Turm hinter dem Instrument untergebracht. Dafür muss der Raum besser isoliert werden. Dazu bekommt die Rosette eine Doppelverglasung, Türen und Glockenlöcher werden abgedichtet.

Pfeifenpatenschaften sollen Geld bringen

Knapp 900.000 EUR muss die Gesamtkirchengemeinde für Renovierung und Erweiterung der Orgel in der Marienkirche aufbringen. Die Spendenaktion dafür sei auf einem guten Weg, berichtet Achim Großmann. Unter anderem habe man eine Organisten-Versteigerung organisiert, bei der ein Privatkonzert in der Marienkirche ersteigern werden konnte. Außerdem gibt es Pfeifenpatenschaften, so Großmann. Man könne Pate für eine der rund tausend neuen Pfeifen sein. Dabei kostet die Patenschaft für eine kleine Pfeife 50 Euro, für eine große bis zu 5.000 Euro.

Plakat zur Modernisierung und Erweiterung der Orgel in der Marienkirche in Reutlingen SWR Peter Binder

Heute anderes Klangideal als beim Bau

Katharina Großmann, die Frau von Achim Großmann, ist selbst studierte Organistin. Sie sagt, die Orgel spiele sich zwar sehr gut, man merke aber, dass eine Renovierung notwendig sei. Es funktioniert nicht mehr alles so, wie es soll. Berührt sie eine Taste, dann erklingt zwar ein Ton, aber nicht alle Register gleichzeitig. Da gebe es Einstellungsbedarf, meint Katharina Großmann. Außerdem habe man heute ein anderes Klangideal als vor 20 oder 30 Jahren. Und mehr Auswahl bei den Klangfarben zu haben, das sei immer schön. Zu den neuen Registern gehören auch Schlagregister. Geplant sind Glocken, Celesta und Vibraphon. Außerdem ist ein Cimbelstern vorgesehen. Er spielt mit kleinen, ungestimmten Glöckchen einen hellen Klang, der sich nicht nur in der Adventszeit gut macht. Katharina Großmann freut sich schon darauf, wenn die Orgel fertig ist und sie ein viertes Manual und weitere Klangfarben zur Verfügung hat.