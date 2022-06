Im Kreis kein Intensivbett mehr frei

Im Landkreis Tuttlingen ist kein einziges Intensivbett mehr frei. Das hat Landrat Stefan Bär auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgegeben. Aus diesem Grund müsse ein Viertel aller planbaren Operationen in den Krankenhäusern verschoben werden. Der Landkreis Tuttlingen hat die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Seit drei Wochen würden die Corona-Fälle stetig zunehmen, so Bär. Positiv sei, dass die Impfbereitschaft zunehme. Um die Welle zu brechen reichten Impfungen alleine aber nicht aus, betonte Landrat Bär. Er appelliert daher an alle, Kontakte zu beschränken und die Hygiene-Regeln einzuhalten.