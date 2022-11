Oper "Zar und Zimmermann" in Balingen

Mit der komischen Oper "Zar und Zimmermann“ setzt die Stadthalle Balingen ihre Tradition der großen Eigenproduktionen fort. Am 11. November ist Premiere.

Albert Lortzings Oper bringen in Balingen weit über hundert Beteiligte auf die Bühne: die Solorollen singen junge Absolventen der Stuttgarter Opernschule, unterstützt vom Balinger Opernchor und dem Orchester Arcademia Sinfonica.

Die junge Regisseurin Elisabeth Scharkin kommt aus einem russisch-ukrainischen Elternhaus. "Zar und Zimmermann", sagte Scharkin, sei mit ihrer eigenen Lebensgeschichte verbunden: Auch die Hauptfiguren der Oper müssen in einem fremden Land zurechtkommen. Nach der Premiere am 11. November gibt es "Zar und Zimmermann" auch am 13. und 15. November in der Stadthalle Balingen.