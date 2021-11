Polierte Oldtimer: Opel-Kadett Ausstellung in Schramberg

Für viele ist der Opel Kadett ein Auto voller Erinnerungen an die Kindheit oder Jugend. Eine kleine Ausstellung im Auto- und Uhrenmuseum in Schramberg entführt uns in diese Zeit.

Die Menschen, die zur Ausstellungseröffnung im Schramberg gekommen sind, erinnern sich an dieses Auto: Der älteste Kadett ist 85 Jahre alt, damals der erste Opel für das breite Publikum. Viele sind mit diesem Auto groß geworden. Liebe zum alten Blech Philipp Tsakalidis stellt dort einen Kadett Caprio von 1987 aus. Er ist stolz darauf, dem Publikum einen seiner Lieblinge zu zeigen. Zuhause stehen noch mehr davon. "Wenn Sie das Auto fahren, der Klang. Es ist unvergleichlich. Ein ganz anderes Fahrgefühl. Heute, wo jeder von Elektromobilität spricht, ist das natürlich schon sehr oldschool, aber es ist diese Liebe zum alten Blech." Der hellblaue Kadett ist ein Hingucker der Ausstellung in Schramberg. SWR Theresa Krampfl Ein Auto ohne viel Schnick-Schnack Neben den Erinnerungen gibt es aber noch viele andere Gründe für die Liebe zum Kadett: Er ist leicht, verbraucht nicht viel Sprit, es gibt kein modernes Elektronik-Gepiepse. Und man kann selbst gut daran herumschrauben. Denn die Technik ist noch nicht so kompliziert. Ausstellungsmacher Bernd Gartner ist Opel-Spezialist Zusammengestellt hat die Ausstellung Bernd Gartner. Er ist ein echter Opel-Spezialist, Jahrgang 1970, und arbeitet selbst in der Automobilbranche. In seinem Leben besaß er schon fast 30 Opel. Aktuell sind es drei, einen davon nutzt er sogar als Alltagsauto. Auch er hat viele Erinnerungen, zum Beispiel an seinen ersten Kadett. "Das erste Winterauto war ein Kadett. Damals eigentlich aus Zufall, weil da hat man in der Zeitung geguckt: Was hat TÜV bis April und gute Reifen? Und da war es halt damals ein Kadett für 200 Mark. Ich habe den TÜV runter gefahren, mein Bruder hat ihn dann auch noch eine Weile gefahren. Am Schluss haben wir den Motor noch für 150 Mark verkauft. Das ist Opel Kadett!" Der Opel Kadett als Lebensinhalt Für viele wurde der Opel Kadett zum Lebensinhalt. Sie hegen und pflegen ihn, fahren am Wochenende zu Treffen oder begegnen sich bei Stammtischen. Nur ein Thema gibt es, bei dem sie sich uneinig sind: Darf der Kadett auch Alltagsauto sein oder nur sonntags zum Schwelgen in Erinnerungen gefahren werden?