"Es ist ein Skandal, dass die sogenannte Querdenker-Bewegung den Nationalsozialismus in vielen Punkten so instrumentalisiert und sich zu Opfern stilisiert, in einer angeblichen Gesundheitsdiktatur, die es hier nicht gibt. Wer von Gesundheitsdiktatur redet, der weiß nicht, was eine Diktatur ist oder will es nicht wissen."

Martin Ulmer von der Geschichtswerkstatt Tübingen