Oberlandesgericht lässt Bundestagsabgeordneten Mesarosch abblitzen

Eine Internet-Plattform hat einen Beitrag des Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch über die AfD gelöscht. Der ging dagegen gerichtlich vor - ohne Erfolg.

Das Oberlandesgericht in Stuttgart hat einen Antrag des SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch auf eine einstweilige Verfügung gegen die Internet-Platform LinkedIn abgelehnt. Das Gericht hat damit eine Entscheidung des Landgerichts Hechingen bestätigt. Das hatte den Antrag wegen fehlender Dringlichkeit abgelehnt. Das heißt, der Beitrag von Mesarosch über die AfD wird nicht wieder online gestellt.

Mesarosch warnt vor AfD

Mesarosch, der Abgeordnete des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen, hatte dem Slogan "Nix mit Nazis" Ende Juli auf LinkedIn vor der AfD gewarnt. Die Partei sei in weiten Teilen rechtsextrem und für viele Minderheiten in Deutschland gefährlich. Noch am selben Tag hatte LinkedIn den Beitrag gelöscht, weil er als Hassrede eingestuft wurde. Das wollte Mesarosch nicht hinnehmen: Zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte mit Sitz in Berlin wandte er sich ans Landgericht Hechingen.

Gericht sieht keine Dringlichkeit: Kein Eilverfahren

Das hatte den Eilantrag aber abgelehnt. Dabei deutete das Gericht an, dass er im Recht sein könnte, so der SPD-Bundespolitiker. Für ein Eilverfahren fehle allerdings die notwendige Dringlichkeit, hieß es von Seiten des Gerichts. Daraufhin wandte sich Mesarosch ans Oberlandesgericht Stuttgart. Das hat den Fall nun ähnlich bewertet wie das Landgericht. Damit ist der Rechtsstreit beendet, denn ein Hauptverfahren ist nach Angaben des Landgerichts Hechingen nicht beantragt worden.