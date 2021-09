Wahlkampf: SPD-Kanzlerkandidat Scholz kam nicht nach Tübingen

per Mail teilen

Viele hatten sich auf den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gefreut. Doch dann kam die Absage: Scholz wollte doch lieber im Finanzausschuss des Bundestags anwesend sein.

Die SPD gab sich bei der Wahlkampfveranstaltung in Tübingen kämpferisch. Rund 350 Interessenten verfolgten die Veranstaltung auf der Tübinger Platanenallee. Die CDU müsse raus aus der Regierung, von ihr sei viel blockiert worden in der großen Koalition, so der Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Rosemann. Die SPD wolle die Themen sozialer Wohnungsbau, 12 Euro Mindestlohn sowie Klimaschutz angehen.

Nicht erschienen war SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Auf Druck der CDU hat er den Wahlkampftermin in Tübingen abgesagt, um sich am Montagvormittag im Finanzausschuss den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Dies zeige, dass Scholz das Parlament achte, so der Tübinger Bundestagsabgeordnete Rosemann. Es werde zu Unrecht der Eindruck erweckt, dass gegen Scholz ermittelt werde.