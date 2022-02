Offener Brief wegen nicht angemeldeter Demos

Zwei SPD-Bundestagsabgeordnete haben wegen der nicht angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Politik in Balingen (Zollernalbkreis) einen offenen Brief an den Landrat und den Oberbürgermeister geschrieben. Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut, so die Bundestagsabgeordneten Robin Mesarosch und Martin Rosemann. Allerdings sei dieses Grundrecht an Bedingungen geknüpft. Die Versammlungen müssten angemeldet werden, diverse Regeln seien einzuhalten, anderenfalls könne man die Versammlung auflösen. Unter den Teilnehmern seien auch Hetzer und Verfassungsfeinde. Die SPD-Politiker kritisieren zudem, dass angemeldete Gegendemonstrationen nicht genehmigt worden seien. Die Balinger Stadtverwaltung hatte erst am Donnerstag ihre, wie sie schreibt, "Deeskalationsstrategie" verteidigt.