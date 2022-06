Waldbaden: Bäume erleben bei Nehren

per Mail teilen

Waldbadende gehen heute in Nehren in die Natur, um mehr über das empfindliche Ökosystem zu erfahren. Mit dieser deutschlandweiten Aktion sollen 3.000 Bäume gepflanzt werden.

Die Teilnahmegebühr fließt nämlich über die deutschlandweiten Vereine der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) wieder in den Wald zurück, so die Waldbaden-Anbieterin Gabriele Haar. Ihre Einnahmen werden also gespendet. Haar hat sich der Aktion angeschlossen und betreut zwei Gruppen mit jeweils zehn Personen für das Waldbaden.

Waldbaden bei Nehren. Diese Frau scheint die Natur und die Ruhe zu genießen. SWR Sarah Beschorner

Bei einer zweieinhalbstündigen Wanderung durch den Nehrener Wald (Kreis Tübingen) möchte Haar die Interessierten insbesondere auf das sensible Ökosystem des Waldes aufmerksam machen. Es soll ein achtsamer Aufenthalt im Wald werden, bei dem die Aufnahme der Atmosphäre und der enge Kontakt zur Natur im Fokus stehen. Es gibt dabei laut Haar auch interaktive Angebote wie das Basteln von Waldmobilés zum Beispiel.

15.000 Euro für die Wälder

"Deutschland geht Waldbaden" ist eine alljährliche an der Sommersonnwende stattfindende Benefiz-Veranstaltung, an der sich die Waldbaden-Anbieterin Gabriele Haar zum zweiten mal beteiligt. Über 70 Anbieter für Waldbaden machen bei der Aktion mit. Dieses Jahr ist das Ziel: 15.000 Euro einzunehmen, um die Wälder für die nächste Generation mit 3.000 ausgewachsenen Bäumen zu bereichern.