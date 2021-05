Pünktlich zu Pfingsten dürfen in vielen Landkreisen Cafés und Biergärten, Museen und Tierparks wieder öffnen. Aber nicht überall und nur unter Auflagen.

Der Kreis Freudenstadt ist besonders früh dran: Da fällt die Bundesnotbremse bereits ab Freitag weg. Nach wie vor gelten natürlich die Corona-Regeln des Landes, aber Ausflügler können beispielsweise wieder im Biergarten Rauschbart sitzen, mit Blick aufs Neckartal bei Horb. Zusammensitzen dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Kinder bis einschließlich 13 Jahre, sowie Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Eine Reservierung ist nicht Pflicht, aber empfohlen - ein aktueller Corona-Test mit offiziellem Nachweis muss aber sein. Zuhause testen reicht nicht.

Wer getestet ist, genesen oder geimpft, darf wieder Wölfe und Bären in Bad Rippoldsau-Schapbach beobachten. SWR

Wolf- und Bärenpark mit Maskenpflicht

Der Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach empfängt schon seit dem 1. Mai wieder Besucher. Wie bei allen anderen Ausflugszielen gilt: Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein - und das auch nachweisen. Und natürlich: Maske nicht vergessen.

Im Landkreis Calw lässt die Sieben-Tage-Inzidenz Lockerungen ab Pfingstsonntag zu. Eine Liste aller Betriebe, die dann wieder öffnen, gibt es auf der Website der Stadt Bad Wildbad.

Das Kurhaus in Bad Liebenzell öffnet am Pfingstsonntag. Zutritt ist über einen Impf- oder Genesungsnachweis möglich sowie einen negativen Corona-Test. Ein Testangebot gibt es in der Paracelsus-Therme.

In Bad Wildbad geht auch die Sommerbergbahn in Betrieb: bitte Maskenpflicht und Abstandsregeln beachten, maximal 40 Personen dürfen gleichzeitig mit der Bergbahn fahren. Als weitere Ausflugsziele bieten sich Wanderungen auf der Raute oder Spaziergänge im Kurpark an.

Auch wenn der Baumwipfelpfad, der Abenteuerwald und die Hängebrücke Wildline noch nicht öffnen - die Sommerbergbahn in Bad Wildbad fährt wieder. Pressestelle Touristik Bad Wildbad GmbH

Auch das Waldfreibad in Calmbach öffnet. Allerdings muss dafür auf der Website www.bad-wildbad.de ein Ticket gekauft werden. Zutritt gibt es mit einem tagesaktuellen, negativen Coronatest, einem vollständigen Impfnachweis oder einem Nachweis über eine Genesung nach einer Coronaerkrankung.

Die Thermalbäder Palais Thermal und die Vitaltherme, der Baumwipfelpfad Schwarzwald, der Abenteuerwald Sommerberg und die Hängebrücke Wildline sowie der Adventure Bikepark bleiben vorerst geschlossen.

Der Hölderlinturm am Tübinger Neckar ist ab Samstag wieder geöffnet. SWR Andrea Schuster

Hölderlinturm mit Schnelltest

Weil auch der Landkreis Tübingen die 100er-Inzidenz bereits fünf Tage am Stück unterschritten hat, ist dort ab Samstag wieder einiges möglich: Der Hölderlinturm und die Kunsthalle öffnen beispielsweise wieder ihre Türen. In der Kunsthalle muss man kein Schnelltestergebnis mitbringen, man kann den Test auch dort machen. Allerdings muss man vorher ein Zeitfenster gebucht haben.

So wird die Fünf-Tages-Frist berechnet Lockerungen gibt es nur, wo die Infektionszahlen niedrig sind. Im Infektionsschutzgesetz (§ 28 b Absatz 2) ist festgelegt, dass zuvor die Sieben-Tage-Inzidenz 5 Werktage in Folge unter 100 liegen muss. Sonn- und Feiertage zählen nicht mit. Am übernächsten Tag nach dem 5. Tag treten dann die Lockerungen in Kraft. Als Beispiel: Damit ab einem Freitag in einem Landkreis Lockerungen greifen, muss die Sieben-Tage-Inzidenz Freitag bis Mittwoch davor unter 100 liegen. Steigen die Infektionszahlen, müssen die Maßnahmen verschärft werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz 3 Tage in Folge über 100 liegt. Hier zählen auch Sonntage dazu. Die strengeren Regeln treten am nächsten Tag in Kraft. Dabei gelten die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, nicht die des Landesgesundheitsamts, diese weichen teilweise voneinander ab.

Vorerst gibt es Stocherkahnfahrten auf dem Tübinger Neckar nur für Mitglieder desselben Haushalts. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Stocherkahnfahrten zunächst nur für einzelne Haushalte

Stocherkahnfahrten auf dem Tübinger Neckar sind über das Wochenende nur in Gruppen mit Personen eines Haushalts möglich. Der Verkehrsverein hofft, ab 29. Mai auch wieder öffentliche Fahrten anbieten zu können.

Andrang in den Höhlen auf der Schwäbischen Alb erwartet

Auch im Kreis Reutlingen dürfen Gastronomie und Hotels ab Samstag wieder Gäste empfangen. Auf der Alb öffnen beliebte Ausflugsziele wie Bären- oder Nebelhöhle. Allerdings kann es dort bei größerem Andrang zu langen Wartezeiten kommen. Ulrike Müller, Leiterin der Tourist-Info Sonnenbühl empfiehlt deshalb ausdrücklich, möglichst unter der Woche zu kommen. Auch hier gilt: Nachweis eines negativen Schnelltests ist Pflicht.

Klettern mit Reservierung

Im Abenteuerpark am Schloss Lichtenstein kann wieder geklettert werden. Wer kommen will, muss vorher reservieren. Der Inhaber des Parks, Axel Prasser, geht allerdings eher von einer überschaubaren Nachfrage aus, da man beim Eintritt auch hier einen tagesaktuellen, negativen Corona-Schnelltest vorweisen muss.

Tickets für Campus Galli muss man vor dem Besuch online buchen. SWR Andrea Schuster

Mittelalter nach Online-Buchung

Der Campus Galli in Meßkirch im Kreis Sigmaringen hat schon seit dem 13. Mai wieder geöffnet. Besucher sollten sich unbedingt vorher online ein Ticket kaufen. Auch in der mittelalterlichen Klosterstadt ist ein negativer, aktueller Corona-Schnelltest Pflicht – der kann allerdings auch in einem Pavillon vor Ort gemacht werden. Der Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung oder einer überstandenen Erkrankung ist auch hier eine Alternative zum Test.

Die Burg Hohenzollern hat noch geschlossen - für fast alle. SWR Jörg Heinkel

Hohenzollern für Besucher mit großem Budget

Im Zollernalbkreis liegt die Inzidenz momentan weitaus höher. Damit bleibt auch die Burg Hohenzollern geschlossen. Gruppen mit Personen aus einem Haushalt können eine Sonderführung von zweieinhalb Stunden buchen – dieses Angebot kostet allerdings 450 Euro.