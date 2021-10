Der öffentliche Nahverkehr im Kreis Calw soll ab dem 1. November am Wochenende kostenlos sein - zunächst als Test, ein Jahr lang. Dazu hat der Landkreis jetzt eine Informationskampagne gestartet.

Unter dem Motto "Fahren mit Plan - einfach, nachhaltig, mobil" informiert der Kreis Calw über den kostenlosen Nahverkehr am Wochenende. Außerdem wird der Stundentakt, der zu Jahresbeginn eingeführt wurde, immer mehr ausgeweitet. In jeder Gemeinde, jedem Ort und jedem Ortsteil ab 50 Einwohnern gibt es stündlich eine Anbindung in die nächstgrößere Gemeinde oder Stadt. Das Fahrtangebot bestehe von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr, so der Kreis Calw in einer Mitteilung.

Weiterer Ausbau in den nächsten drei Jahren

Der Stundentakt ist bereits in rund 60 Prozent der Gemeinden und Teilorte im Landkreis umgesetzt. Die restlichen 40 Prozent sollen in den kommenden drei Jahren folgen. Man wolle den öffentlichen Nahverkehr im Kreis Calw zur echten Alternative zum Auto weiterentwickeln, sagte Landrat Helmut Riegger.

"Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels müssen wir attraktive und nachhaltige Angebote schaffen."

Ab dem 1. November wird zunächst für ein Jahr der Nahverkehr mit Bussen am Wochenende kostenlos sein. Dafür stellt der Kreistag rund 270.000 Euro zur Verfügung. Die Initiative werde regelmäßig bewertet, um zu sehen, wie gut das Angebot ankommt, hieß es auf der Pressekonferenz am Montag in Nagold.