Wind weht Weihnachtsbaum um

Ein am vergangenen Samstag von der Schwäbischen Alb nach Berlin geschaffter Weihnachtsbaum ist schon wieder abgebaut. Der Wind wehte ihn um. Eigentlich sollte die 15 Meter hohe Fichte aus Münsingen (Kreis Reutlingen) vor dem Polizeipräsidium Tempelhof weihnachtlichen Glanz verbreiten. Doch bevor der Baum geschmückt werden konnte, lag er schon wieder auf dem Boden. Die Berliner Polizei prüfe nun, so eine Sprecherin, was mit dem Baum geschehen soll. Denn ganz umsonst soll der 660 Kilometer lange Transport auch nicht gewesen sein. Im Internet hatte sich deswegen ein Shitstorm entwickelt bezüglich der Klimaverträglichkeit.