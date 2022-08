In Tübingen-Weilheim hat am Samstag die erste Apfelannahme-Station in der Region eröffnet. Es ist eine von insgesamt elf Annahmestellen des Saftherstellers Häusermann. Der Familienbetrieb produziert Saft aus heimischem Obst. Wegen der Hitze können Gütlebesitzer, Obstbauern oder Hobbygärtner ihre Äpfel früher als sonst zum Entsaften bringen. SWR-Reporterin Luisa Klink war dabei, als die ersten Äpfel in diesem Jahr für frischen Apfelsaft auf’s Band rollten.