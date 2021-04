per Mail teilen

Jahrelang wurde um den Obertorplatz im Zentrum von Hechingen gerungen. Jetzt ist der Platz wieder erlebbar. Die Arbeiten für rund 6,5 Millionen Euro sind abgeschlossen.

Der zentrale Obertorplatz in Hechingen im Zollernalbkreis ist seit Mittwoch freigegeben. Wasserspiele, großzügige Bänke, einladende Terrassen, ein Wasserlauf zum Spielen für die Kleinsten, Blumen und Bäume: der neu gestaltete Obertorplatz in Hechingen hat das, was man heute Aufenthaltsqualität nennt.

Neugestalteter Obertorplatz in Hechingen Stadt Hechingen

Viele Diskussionen um die Gestaltung

Der Autoverkehr wurde dafür ganz an den Rand gedrängt. Viele Jahre war man sich nicht einig gewesen, wie der öde Platz im Herzen Hechingens verbessert werden könnte. Um die Gestaltung hatte es sogar Gerichtsprozesse gegeben.

Einweihungsfest für Bürger wird nachgeholt

Für 6,5 Millionen Euro haben die Hechinger jetzt eine 9.000 Quadratmeter große und einladende Mitte bekommen. Die Arbeiten dauerten 16 Monate lang. Die Stadt bedauert, dass coronabedingt ein großes Einweihungsfest für die Bürger nicht möglich ist. Ein solches sei für Ende Juni geplant, teilt die Stadt mit.