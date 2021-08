Mit Erlebnisführungen startete am Samstag die Barockwoche entlang der Oberschwäbischen Barockstraße. Kostümierte „Zeitzeugen“ wie ein Fuhrmann, eine Waschfrau und eine Marktfrau sorgten beim Gang durch Mengen für unterhaltsame Einblicke in die Lebenswelt des Barock. In Sigmaringen selbst ging es unter anderem um Themen wie Mode und kuriose Sparmaßnahmen. Kommenden Freitag steht dort eine Exkursion zur barocken Josefskapelle auf dem Programm. Rund 20 Orte entlang der Barockstraße bieten bis zum 22. August Führungen, Konzerte und kulinarische Ausflüge an, unter anderem Meßkirch, Tettnang und Bad Schussenried. Die Kultur- und Ferienstraße besteht aus vier unterschiedlichen Routen mit über 50 Erlebnisstationen.