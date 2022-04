OB-Wahl Tübingen: CDU bislang ohne eigenen Kandidaten

Tübingen wählt im Herbst einen Oberbürgermeister. Grüne, SPD und Amtsinhaber Boris Palmer (Grüne), der als unabhängiger Kandidat antritt, sind bereit. Was aber macht die CDU?

Im Herbst steht in Tübingen die OB-Wahl an. SWR Anette Hübsch

Die Oberbürgermeister-Wahl in Tübingen ist zwar erst in einem halben Jahr, aber der Wahlkampf läuft bereits. Nach viel Hin und Her und einer Urwahl steht fest: Die Grünen schicken die Ortsvorsteherin von Tübingen-Weilheim ins Rennen, Ulrike Baumgärtner. Auch die SPD hat eine Kandidatin: Sofie Geisel. Sie arbeitet in Berlin für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Boris Palmer tritt als unabhängiger Kandidat an, weil gegen ihn ein Parteiausschlussverfahren läuft.

Bürgerliches Lager bisher ohne eigenen OB-Kandidaten

Die Tübinger CDU allerdings hält bislang still. Am Mittwochabend lud der Vorstand die Mitglieder zu einer offenen Sitzung ein. Es ging um die OB-Wahl. Doch wer hoffte, eine klare Antwort zu bekommen, wurde enttäuscht. Ob die CDU einen eigenen Kandidaten ins Rennen schickt, ist weiterhin unklar. Es sei noch viel Zeit bis zur Oberbürgermeisterwahl, sagte Armin Mozaffari-Jovein, zuständig beim Stadtverband für Fragen zur OB-Wahl.

Armin Mozaffari-Jovein vom Tübinger Stadtverband der CDU befasst sich mit der OB-Wahl. SWR

Palmer könnte sein Amt verlieren

Dabei könnte die CDU Amtsinhaber Boris Palmer gefährlich werden. Die Tübinger Grünen sind zerstritten, schickt zwei Bewerber ins Rennen. Die Gefahr, dass am Ende weder Palmer noch Baumgärtner eine Mehrheit bekommt, ist da. Die Chance für die CDU, künftig den OB zu stellen, scheinen besser denn je.

"Also in der Tat höre ich das auch von den Mitgliedern, dass der Eindruck besteht, es könnte für einen bürgerlichen Kandidaten eine Chance geben."

Wunsch nach Wechsel bei der Tübinger Liste

Zum eher bürgerlichen Lager gehört auch die Tübinger Liste. Sie ist keine Partei, sondern eine Gruppe politisch aktiver Bürgerinnen und Bürgern, vertreten auch im Gemeinderat. Und zunehmend Palmer kritisch. Vieles bezüglich der Wahl sei noch offen, so Ernst Gumrich, Fraktionsvorsitzender der Tübinger Liste. Sicher sei aber: Der Amtsinhaber bekomme keine Unterstützung. "Es ist ganz klar nicht der Herr Palmer. Wir haben jetzt 16 Jahre Erfahrung mit ihm und wir meinen, der Wechsel ist jetzt dringend nötig."

Boris Palmer SWR

Alle Kandidatinnen werden gehört

Wen die Tübinger Liste im Wahlkampf unterstützen will, wird die kommenden Wochen geklärt. Mit der SPD Kandidatin Sofie Geisel, die in Berlin ganz oben an der Spitze des Deutschen Industrie- und Handelskammertags sitzt, gab es bereits Gespräche, sagt Gumrich. Auch mit der Kandidatin der Grünen, Ulrike Baumgärtner werde man sich bald austauschen. Wichtig sei der Tübinger Liste, dass das künftige Stadtoberhaupt die richtigen Themen anpackt: Der Wandel der Stadt bezüglich des Klimawandels und die Folgen der Pandemie.

CDU wird Baumgärtner nicht unterstützen

Auch die CDU schaut sich die beiden Kandidatinnen genau an. Am Mittwoch stellte sich Sofie Geisel dem Stadtverband vor. Der erste Eindruck: sympathisch und kommunikativ, sagte Armin Mozaffari-Jovein dem SWR. Die Inhalte seien aber noch unklar. Auch schon deswegen will sich die Stadt-CDU noch nicht festlegen. Anders bei der Grünen-Kandidatin. Sie dürfte kaum auf die Hilfe der Konservativen hoffen. Da sei man zu weit voneinander entfernt.