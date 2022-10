OB-Wahl in Tübingen: Klarer Sieg für Palmer zeichnet sich ab

Bei der OB-Wahl in Tübingen zeichnet sich ein klarer Sieg von Amtsinhaber Boris Palmer ab. Inzwischen sind die meisten Stimmen gezählt. Der SWR berichtet ab 19 Uhr im Livestream.

Stand 19:00 Uhr sind fast alle Wahlbezirke ausgezählt. Dabei zeichnet sich eine klare Tendenz für einen Sieg von Boris Palmer (unabhängig) ab. Er liegt bei knapp 53 Prozent und hätte damit die absolute Mehrheit der Stimmen, gefolgt von Ulrike Baumgärtner (Grüne) mit knapp 22 Prozent. Sofie Geisel (SPD) käme Stand 19:00 Uhr ebenfalls auf knapp 22 Prozent.

Sollte der Stream in Ihrer App nicht starten, klicken Sie bitte hier:

Artikel Wahlabend OB-Wahl Tübingen

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei rund 70 Prozent, damit deutlich höher als bei den vergangenen OB-Wahlen in Tübingen. 2014 hatten 55 Prozent abgestimmt, 2006 knapp über 50. Viele Bürgerinnen und Bürger hatten schon vorher Briefwahl gemacht.

Amtsinhaber Boris Palmer ist bislang erfolgsverwöhnt. Bei seinen ersten beiden Oberbürgermeisterwahlen holte er als grüner Kandidat auf Anhieb die erforderliche absolute Mehrheit. Wegen Querelen mit der eigenen Partei ist er diesmal als Unabhängiger angetreten. Insgesamt gab es sechs Kandidierende um den Chefsessel im Rathaus. Zu den Favoriten gehörten von Anfang an neben Palmer die SPD-Frau Sofie Geisel und Ulrike Baumgärtner, die offizielle Kandidatin der Grünen.

Großes Interesse an den Ergebnissen der OB-Wahl auf dem Marktplatz von Tübingen. SWR Anne Schmidt

Wahlkampf der Persönlichkeiten

Wochenlang konnten die Tübinger und Tübingerinnen die drei Bewerber auf unterschiedlichsten Wahlveranstaltungen erleben. Inhaltlich unterschieden sich die Wahlprogramme nur wenig voneinander. So wurde größtenteils sachlich über Wohnungsknappheit, Klima- und Verkehrspolitik diskutiert. Im Wahlkampf spielte aber auch Palmers Persönlichkeit eine Rolle.

Boris Palmer entschuldigt sich für Äußerungen

Beim Wahlpodium des SWR Anfang Oktober wurde der Amtsinhaber mit seinen, wie Gegner meinen, teils rassistischen Äußerungen bei facebook und twitter konfrontiert. Palmer entschuldigte sich erneut: "Da waren Dummheiten dabei und unnötige Sachen und Sachen, wo ich besser überlegt hätte. Und wo es gut wäre, man würde nicht sofort 45 Zeichen ins Handy tippen."

Konkurrenz verspricht anderen Politikstil

Er sei impulsiv und ein Politiker aus Leidenschaft, vor allem bei Themen wie dem Klimaschutz, so Palmer. Seine Kritiker werfen ihm Geltungs- und Profilierungssucht vor. Beide Konkurrentinnen versprachen einen anderen Politikstil. Ulrike Baumgärtner von den Grünen sagte "mehr wir, weniger Rambo" zu, wie es auf einem ihrer Wahlplakate hießt.

Ulrike Baumgärtner kennt Palmer gut

Die 43-jährige Grüne ist Ortsvorsteherin eines Tübinger Teilorts und hat Verwaltungserfahrung. Sie kennt Palmer seit Jahren, hat mit ihm in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter in Stuttgart in einem Büro zusammengearbeitet. Was damals gut funktionierte, scheint heute unmöglich - für die beiden persönlich, aber vor allem auch für die Grünen in Tübingen. Die Partei war gespalten. Die einen kämpften für Amtsinhaber Palmer, betonten seine gute Bilanz in Sachen Klimaschutz, Verkehr und Wirtschaft, die anderen wollten mit Baumgärtner einen Wechsel.

Sofie Geisel: 16 Jahre sind genug

16 Jahre OB Palmer seien genug, sagte auch die SPD-Frau Sofie Geisel. Als die 50-Jährige ihre Kandidatur in Tübingen bekannt gab, waren viele überrascht. Denn Geisel lebt in Berlin und ist seit 15 Jahren beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. In Tübingen hatte sie einst studiert. Nun versprach auch sie, als Oberbürgermeisterin von Tübingen vor allem eine Vermittlerin zu sein.

Was, wenn Palmer verliert?

Mit markigen Sprüchen, viel Eigensinn und Tatendrang hat es Boris Palmer geschafft, deutschlandweit berühmt zu werden. Doch ob ihm das hilft, diese OB-Wahl zu gewinnen, ist ungewiss. Palmer hatte angekündigt: Sollte er im ersten Wahlgang nicht mindestens die meisten Stimmen haben, werde er zur zweiten Runde nicht mehr antreten.

Drei weitere Kandidaten für die Tübinger Oberbürgermeisterwahl waren Markus Vogt (Die Partei), Elektrotechnik-Ingenieur Sandro Vidotto (unabhängig) und Bademeister Frank Walz (unabhängig). Alle drei gelten als chancenlos.