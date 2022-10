Wer wird neuer Oberbürgermeister in Tübingen? Oder wird’s eine Oberbürgermeisterin? Immerhin gibt es zwei Frauen, die Amtsinhaber Boris Palmer ablösen wollen. Sofie Geisel von der SPD haben wir bereits vorgestellt. Heute ist die Kandidatin der Grünen an der Reihe, Ulrike Baumgärtner, die Ortsvorsteherin aus Tübingen-Weilheim. SWR Reporterin Stefanie Assenheimer hat sie beim historischen Mostfest in Unterjesingen (am Sonntag) getroffen und stellt sie uns vor