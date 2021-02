In Calw ist ein parkendes Polizeiauto in einen Drogeriemarkt gerollt, weil die Polizisten die Handbremse nicht gezogen hatten. Der Wagen drückte den Metallrahmen der Tür des Geschäfts ein und brachte ein Schaufenster zum Splittern. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Zu ihrer Entschuldigung erklärte ein Polizeisprecher, dass seine Kollegen schnell ein paar Verdächtige kontrollieren mussten, die trotz Ausgangssperre nachts gegen 2 Uhr unterwegs waren. Außerdem seien die Beamten sonst mit einem moderneren Fahrzeug auf Streife, das mit gezogenem Autoschlüssel nicht mehr rollen kann. Außerdem seien Polizisten auch nur Menschen, so der Polizeisprecher. mehr...