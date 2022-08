Joachim Walter: Wieder Notquartiere nötig

per Mail teilen

Der Präsident des Landkreistages Baden-Württemberg, Tübingens Landrat Joachim Walter (CDU), kritisiert die von der Bundesregierung beschlossene Ausweitung der Sozialleistungen für Flüchtlinge. Dadurch würden zusätzliche Anreize für Flüchtlinge geschaffen, nach Deutschland und speziell auch nach Baden-Württemberg zu kommen. Im Interview mit dem SWR befürchtete Joachim Walter eine ähnliche Entwicklung wie Ende 2015.

Die Landkreise kommen an ihre Grenzen, was die Zahl der Geflüchteten angeht. Im Kreis Tübingen sind bisher 2.500 Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden, dafür habe man etwa 250 Wohnungen organisiert. Aber jetzt sei man an der Grenze, sagt der Tübinger Landrat Joachim Walter.