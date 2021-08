per Mail teilen

Pop-Up-Stores, also zeitlich begrenzte Geschäfte in ansonsten leerstehenden Läden, sind in Freudenstadt ein Erfolg. Inzwischen gibt es acht. Der Bekleidungsladen des Peruaners Israel Surco Laden hat sogar den Sprung zum Dauergeschäft geschafft. Das freut Franziska Hoferer von der Wirtschaftsförderung Freudenstadt besonders.