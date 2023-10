Ein Schrein samt Sarkophag für den heiligen Gallus: In der Holzkirche auf der mittelalterlichen Klosterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) gibt es jetzt ein Hochgrab. Was das genau ist erklärt Tilmann Marstaller, bauhistorischer Berater am Campus Galli.

Tilmann Marstaller, Bauhistorischer Berater am Campus Galli