Die Tübinger Biotech-Firma Curevac ist an die amerikanische Börse Nasdaq gegangen. Am ersten Ausgabetag hat der Aktienverkauf etwa 180 Millionen Euro eingebracht. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von Curevac, begründet den Börsengang unter anderem mit der Arbeit am Corona-Impfstoff.