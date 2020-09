Zur weiteren Verschärfung des Luftreinhaltplans für Reutlingen sind beim Regierungspräsidium neun Stellungnahmen eingegangen. Darunter seien Widersprüche aber auch Zustimmung, so ein Behördensprecher. Die Stellungnahmen würden jetzt geprüft und in den Plan eingearbeitet. Die nun fünfte Fortschreibung des Plans zum Kampf gegen zu hohe Luftschadstoffwerte sieht vor, dass die Höchstgeschwindigkeit für drei weitere Streckenabschnitte in der Reutlinger Innenstadt auf 40 Kilometer pro Stunde gesenkt wird. Außerdem soll die Zahl der Fahrspuren an der Messstelle abhängig von der Fahrzeugmenge reduziert werden. Und das Lkw-Durchfahrtsverbot soll laut Entwurf künftig strenger kontrolliert werden. Seit 2019 wird durch unterschiedlichste Regelungen versucht, die zu hohen Schadstoffwerte zu senken und drohende Fahrverbote zu vermeiden.