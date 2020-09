Schnell mal noch spontan das Basketballspiel in der Tübinger Paul-Horn-Arena anschauen? Das wird in der kommenden Saison nicht möglich sein. Die Tübinger Tigers haben bekannt gegeben, dass sie vorerst keine Tickets mehr an der Abendkasse verkaufen und auch keine Stehplätze mehr anbieten. Der Grund: Corona. Wegen der Pandemie dürfen nach derzeitigem Hygienekonzept maximal 500 Gäste die Spiele der 2. Basketballbundesliga in Tübingen mitverfolgen. Karten dafür gibt es ausschließlich über das Internet.